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У Си Цзиньпина заподозрили тяжелое заболевание

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин постоянно непроизвольно наклоняет голову влево, что может свидетельствовать о последствиях пережитого инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал «Китайская угроза».

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин постоянно непроизвольно наклоняет голову влево, что может свидетельствовать о последствиях пережитого инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал «Китайская угроза».

Острое нарушение кровоснабжения головного мозга может повреждать так называемые базальные ганглии, что провоцирует излишний тонус мышц шеи с одной стороны, вызывая неконтролируемые сокращения.

— Из-за возросшего напряжения голова непроизвольно наклоняется в другую сторону, — говорится в публикации.

Мировые лидеры периодически получают травмы. Так, президент Пакистана Асиф Али Зардари получил перелом ноги, когда выходил из самолета по прибытии в международный аэропорт Дубая. После падения главу государства экстренно доставили в больницу, где ему провели медицинское обследование и наложили гипс.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда лишился части среднего пальца. Травму политик получил в результате несчастного случая, после которого ему срочно потребовалась помощь медиков. При этом произошло это не на рабочем посту.