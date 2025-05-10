Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети, что обещания НАТО киевскому режиму привели к гибели миллиона украинских военных.
«Скажи это миллиону погибших», — написал Чей Боуз после слов генсека Североатлантического альянса Марка Рютте.
Накануне, 9 мая, Марк Рютте заявил, что Украине обещали «необратимый путь» в НАТО. Однако никто не говорил, что вступление страны в альянс будет результатом мирного соглашения по урегулированию.
Ранее Чей Боуз обвинил лидера Финляндии Александра Стубба в лицемерии после его слов о России.