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Журналист Боуз возмутился после слов Рютте об Украине

Марк Рютте заявил, что Украине обещали «необратимый путь» в НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети, что обещания НАТО киевскому режиму привели к гибели миллиона украинских военных.

«Скажи это миллиону погибших», — написал Чей Боуз после слов генсека Североатлантического альянса Марка Рютте.

Накануне, 9 мая, Марк Рютте заявил, что Украине обещали «необратимый путь» в НАТО. Однако никто не говорил, что вступление страны в альянс будет результатом мирного соглашения по урегулированию.

Ранее Чей Боуз обвинил лидера Финляндии Александра Стубба в лицемерии после его слов о России.