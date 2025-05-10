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Индия заявила о нарушении Пакистаном договорённости о прекращении огня

Индия заявила, что достигнутое перемирие с Пакистаном было нарушено.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Индии заявило, что достигнутое 10 мая 2025 года соглашение о прекращении огня было нарушено Пакистаном. Замглавы ведомства Викрам Мисри сообщил журналистам вечером субботы, что пакистанские вооружённые силы нанесли удар по контролируемым Индией территориям, и теперь её армия отвечает зеркально.

«За последние два часа неоднократно имели место нарушения договорённости, достигнутой ранее этим вечером между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана», — заявил Мисри.

Представитель МИД уточнил, что Индия относится к нарушениям договорённостей крайне серьёзно, и призывает Пакистан предпринять необходимые шаги для соблюдения соглашения.

Ранее KP.RU сообщил, что 10 мая президент США Дональд Трамп, не забыв упомянуть значительный вклад Вашингтона в этом деле, объявил о достигнутом перемирии в конфликте Пакистана и Индии.