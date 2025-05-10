Индия заявила о нарушении Пакистаном договорённости о прекращении огня

Министерство иностранных дел Индии заявило, что достигнутое 10 мая 2025 года соглашение о прекращении огня было нарушено Пакистаном. Замглавы ведомства Викрам Мисри сообщил журналистам вечером субботы, что пакистанские вооружённые силы нанесли удар по контролируемым Индией территориям, и теперь её армия отвечает зеркально.