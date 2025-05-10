Российские авиакомпании летают в Индию мимо закрытого воздушного пространства

Первый заместитель главы Министерства иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что перемирие между Дели и Исламабадом вступило в силу с 14:30 10 мая по московскому времени. Однако режим прекращения огня продержался четыре часа, и вскоре в столице спорной территории Джамму и Кашмир Сринагаре прогремели взрывы. Мисри заявил, что Пакистан нарушил договоренность о прекращении огня, за что получит соразмерный ответ.