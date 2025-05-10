Росавиация: Российские самолёты летают в Индию в обход закрытого пространства

Пассажирские самолёты России продолжают летать в Индию несмотря на напряжённость, возросшую в этом регионе. Единственное, что изменилось в этом плане, это маршруты — теперь рейсы облетают опасные регионы, где ведутся боевые действия между Вооружёнными силами Пакистана и Индии, о чём сообщили в пресс-службе Росавиации.