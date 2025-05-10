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Росавиация: Российские самолёты летают в Индию в обход закрытого пространства

Российские самолёты продолжают летать в Индию, но облетают опасные районы.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирские самолёты России продолжают летать в Индию несмотря на напряжённость, возросшую в этом регионе. Единственное, что изменилось в этом плане, это маршруты — теперь рейсы облетают опасные регионы, где ведутся боевые действия между Вооружёнными силами Пакистана и Индии, о чём сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Отечественные авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая временно закрытое воздушное пространство Индии. То же самое с транзитными рейсами», — заявил официальный представитель ведомства Артём Кореняко.

В Пакистан же российские перевозчики рейсы не совершают. В случае, если из-за ситуации в регионе рейс будет отменён, или его маршрут придётся ещё больше корректировать, авиакомпания обязана уведомить об этом пассажиров заранее.

Ранее KP.RU сообщил, что несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о достигнутом урегулировании Индия и Пакистан возобновили боевые действия.