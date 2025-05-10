Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ утвердили правила оказания медпомощи иностранцам

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Кабмин РФ утвердил правила оказания медпомощи иностранцам в России, постановление, которое опубликовано на портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно», — сказано в документе.

Согласно постановлению, у иностранцев, которые являются застрахованными лицами, есть право на бесплатную медпомощь в рамках ОМС. Кроме того, бесплатную помощь станут оказывать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, при которых необходимо срочное вмешательство. За исключением этих ситуаций медпомощь в неотложной и плановой форме будет положена иностранцам в соответствии с договорами о предоставлении платных медуслуг, ДМС и ОМС.

Отмечается, что если международным договором РФ установлен другой порядок предоставления медпомощи, то действуют правила этого соглашения. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Правила будут действовать до 1 сентября 2031-го.

Ранее Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны будут узаконить свое положение в России.