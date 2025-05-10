В РФ утвердили правила оказания медпомощи иностранцам

Согласно постановлению, у иностранцев, которые являются застрахованными лицами, есть право на бесплатную медпомощь в рамках ОМС. Кроме того, бесплатную помощь станут оказывать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, при которых необходимо срочное вмешательство. За исключением этих ситуаций медпомощь в неотложной и плановой форме будет положена иностранцам в соответствии с договорами о предоставлении платных медуслуг, ДМС и ОМС.