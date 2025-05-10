В РФ утвердили правила оказания медпомощи иностранцам

Кабмин РФ утвердил правила оказания медпомощи иностранцам в России, постановление, которое опубликовано на портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно», — сказано в документе.
Согласно постановлению, у иностранцев, которые являются застрахованными лицами, есть право на бесплатную медпомощь в рамках ОМС. Кроме того, бесплатную помощь станут оказывать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, при которых необходимо срочное вмешательство. За исключением этих ситуаций медпомощь в неотложной и плановой форме будет положена иностранцам в соответствии с договорами о предоставлении платных медуслуг, ДМС и ОМС.
Отмечается, что если международным договором РФ установлен другой порядок предоставления медпомощи, то действуют правила этого соглашения. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Правила будут действовать до 1 сентября 2031-го.
Ранее Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны будут узаконить свое положение в России.