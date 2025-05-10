МИД Украины назвал «охотой на ведьм» задержание украинца в Венгрии

Днем 9 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на территории страны раскрыли агентурную сеть военной разведки Венгрии — двое человек задержаны по обвинению в шпионаже. Украинские следователи утверждали, что агенту поручили изучить настроения населения и возможную реакцию на ввод миротворцев, а также информацию о вооружении, миграции и военных силах региона.