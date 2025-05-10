МИД Украины назвал «охотой на ведьм» задержание украинца в Венгрии

Задержание украинца в Будапеште по подозрению в шпионаже является «охотой на ведьм». Об этом в субботу, 10 мая, заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Григорий Тихий.
По словам дипломата, венгерские власти занимаются активной, но совершенно безосновательной антиукраинской политикой, что в том числе выражается в подобных инцидентах.
— Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм, — передает слова Тихого Lenta.ru.
Днем 9 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на территории страны раскрыли агентурную сеть военной разведки Венгрии — двое человек задержаны по обвинению в шпионаже. Украинские следователи утверждали, что агенту поручили изучить настроения населения и возможную реакцию на ввод миротворцев, а также информацию о вооружении, миграции и военных силах региона.
Спустя несколько часов министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт депортировал двух украинских дипломатов после сообщения СБУ о шпионах. Он отметил, что их заподозрили в разведке в интересах Киева.