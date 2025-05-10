NYT: США одобрили передачу Украине дальнобойных артиллерийских ракет

США одобрили передачу Германией Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в субботу, 10 мая, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, большая часть критически важного для Киева оружия создается Вашингтоном и не может быть экспортировано другой страной без соответствующего разрешения, которое теперь и получил Берлин. Помимо снарядов для HIMARS, Вооруженные силы Украины также получат 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
— С тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность, пообещав прекратить поддержку США Украины, европейские лидеры были обеспокоены тем, что они не смогут поставлять Украине необходимое ей оружие. Пока что, похоже, они были правы, — говорится в материале.
Вместе с тем США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируются разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что известно о новой сделке и как она повлияет на переговоры с Россией о завершении конфликта.