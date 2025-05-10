NYT: США одобрили передачу Украине дальнобойных артиллерийских ракет

Вместе с тем США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируются разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что известно о новой сделке и как она повлияет на переговоры с Россией о завершении конфликта.