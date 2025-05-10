Параноидальный страх труб: Глава ЕК фон дер Ляйен объявила войну газопроводу Nord Stream 2

Вполне вероятно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен страдает от серьёзной боязни труб и тоннелей, так как иначе объяснить её панический ужас перед газопроводами (и стремление от них избавиться) сложно. На этот раз глава ЕК «подсела на уши» новоиспечённому канцлеру Германии Фридриху Мерцу, пытаясь убедить его заблокировать «Северный поток 2».