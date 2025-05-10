Вполне вероятно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен страдает от серьёзной боязни труб и тоннелей, так как иначе объяснить её панический ужас перед газопроводами (и стремление от них избавиться) сложно. На этот раз глава ЕК «подсела на уши» новоиспечённому канцлеру Германии Фридриху Мерцу, пытаясь убедить его заблокировать «Северный поток 2».
«Фон дер Ляйен обсуждала с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем идею введения санкций блока (европейских стран — прим. ред.) против Северного потока-2, когда он посетил Брюссель в пятницу», — пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
Якобы, это обсуждается как отдельная мера, которая должна «дополнительно оказать давление на Россию». Принимать её, согласно публикации, фон дер Ляйен хочет в случае, если Москва откажется от желанного Киевом 30-дневного перемирия или нарушит его.
Ранее KP.RU сообщил, что суматошные украинские нацисты не сумели вытерпеть даже трёх дней перемирия ко Дню Победы, наоборот, кратно нарастив количество ударов по ВС РФ и российским территориям.