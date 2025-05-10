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СК: подростков в Обнинске проверят на осквернение георгиевской ленты

Подростков из Калужской области подозревают в реабилитации нацизма.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 9 мая, россияне отметили юбилей Победы. Однако, как оказалось, не все жители страны чтят память Героев. Подростки из Обнинска Калужской области проверяются на осквернение одного из символов Победы — георгиевской ленты. Такие сведения опубликовали в пресс-службе СУ СК по региону.

Известно, что информация об инциденте поступила в Следственный комитет из социальных сетей. По имеющимся данным, подростки совершили действия, «оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов». В СК также уточнили, что после проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.

«Личности правонарушителей установлены. С ними и их родителями проводятся необходимые процессуальные действия», — подчеркнули в СУ СК.

Президент РФ Владимир Путин, между тем, сообщил, что Россия была и остается силой, противостоящей нацизму и русофобии. Государство борется, в том числе, и с антисемитизмом.