СК: подростков в Обнинске проверят на осквернение георгиевской ленты

Известно, что информация об инциденте поступила в Следственный комитет из социальных сетей. По имеющимся данным, подростки совершили действия, «оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов». В СК также уточнили, что после проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.