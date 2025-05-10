Путин заявил, что Россия ожидает роста турпотока с Абхазией минимум на 7%

Российский лидер Владимир Путин вечером 10 мая проводит встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Отношения между государствами развиваются на протяжении нескольких десятилетий. Владимир Путин сообщил, что сотрудничество продолжится и в будущем.
Кроме того, президент России заявил, что Москва ожидает роста туристического потока с Сухумом. Для этого РФ будет способствовать развитию отношений в данном направлении. Владимир Путин добавил, что с удовольствием принял приглашение посетить Абхазию в удобное время.
«Россия будет всячески способствовать развитию турпотока с Абхазией, ожидает роста как минимум на 7% в этом году», — заключил президент РФ.
Ранее российский лидер встретился с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой. По словам президента РФ, государство — самый надежный партнер на Африканском континенте.