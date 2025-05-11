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Папа Римский Лев XIV назвал главную проблему человечества

Искусственный интеллект (ИИ) является одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Об этом во время своей первой встречи с кардиналами после избрания главой Католической церкви заявил Папа Римский Лев XIV.

Искусственный интеллект стал новой угрозой для общества.

Искусственный интеллект (ИИ) является одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Об этом во время своей первой встречи с кардиналами после избрания главой Католической церкви заявил Папа Римский Лев XIV.

«По словам Папы Римского Льва XIV, искусственный интеллект создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда. Озвученная позиция совпадает с мнением предыдущего понтифика, папы Франциска», — уточнила Al Jazeera.

Как сообщало URA.RU ранее, в ходе своей первой проповеди в ходе мессы в Сикстинской капелле Папа Римский Лев XIV отметил, что воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера — это равносильно атеизму. Также он подчеркнул, что планирует сосредоточиться на вопросах социального порядка в условиях цифровой революции.