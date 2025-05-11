Папа Римский Лев XIV назвал главную проблему человечества

Как сообщало URA.RU ранее, в ходе своей первой проповеди в ходе мессы в Сикстинской капелле Папа Римский Лев XIV отметил, что воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера — это равносильно атеизму. Также он подчеркнул, что планирует сосредоточиться на вопросах социального порядка в условиях цифровой революции.