Что можно и нельзя делать в Максимов день 11 мая, который называют Березосок

Православная церковь 11 мая вспоминает святого Максима. В народе принято отмечать Максимов день. Вместе с тем есть название Березосок. Оно появилось из-за того, что именно с 11 мая начинали собирать березовый сок.
Что нельзя делать 11 мая.
Запрещено на указанную дату планировать помолку. Считалось, что семья быстро распадется. Кроме того, детям до трех лет 11 мая не стригли волосы и ногти — подобное могло обернуться болезнями. А еще без надобности старались не пить березовый суть, чтобы не спровоцировать болезни.
Что можно делать 11 мая.
По традиции, березовым соком поили тех, кто болеет, чтобы они поскорее выздоровели. Все дело в том, что 11 мая березовый сок, как считалось, обладает целительной силой.
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