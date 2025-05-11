Что можно и нельзя делать в Максимов день 11 мая, который называют Березосок

Запрещено на указанную дату планировать помолку. Считалось, что семья быстро распадется. Кроме того, детям до трех лет 11 мая не стригли волосы и ногти — подобное могло обернуться болезнями. А еще без надобности старались не пить березовый суть, чтобы не спровоцировать болезни.