Народный календарь. Почему 14 мая нельзя лениться

Православные 14 мая чтут память пророка Иеремия, одного из четырех великих ветхозаветных пророков. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства.
В старину 14 мая называли Еремеем Запашником или Запрягальником. В это время у крестьян шли важнейшие сельские работы: вспашка и засев полей. Они были настолько трудоемкими для крестьян и скота, что люди просили небесной помощи. В деревнях верили, что 14 мая сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Поводом для такого поверья служило созвучие имени святого со словом «ярмо».
На Руси в этот день нельзя было лениться, ведь если преподобный увидит, что кто-то в эту дату предпочитает бить баклуши, то он накажет лентяя, наслав на него неудачи. Поэтому в эту дату нельзя откладывать дела на потом или создавать видимость работы. Стоит трудиться в полную силу, тогда в будущем можно будет ожидать везения во всех жизненных сферах, особенно в финансовой.
Приметы погоды:
Если в этот день солнце взошло при ясном небе, то и лето будет ясным.
На Ерему погоже —уборка хлеба пригожа.
Непогода в этот день сулит холодную и суровую зиму.
Если еловые шишки рано и быстро распустились, то с посевом не стоит медлить.
Именины отмечают: Максим, Никита, Нина, Тамара, Василий, Ефим, Герасим, Игнатий, Макар.