Народный календарь. Почему 14 мая нельзя лениться

На Руси в этот день нельзя было лениться, ведь если преподобный увидит, что кто-то в эту дату предпочитает бить баклуши, то он накажет лентяя, наслав на него неудачи. Поэтому в эту дату нельзя откладывать дела на потом или создавать видимость работы. Стоит трудиться в полную силу, тогда в будущем можно будет ожидать везения во всех жизненных сферах, особенно в финансовой.