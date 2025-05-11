Праздник желудка и День любви к природе: какие праздники отмечают в России и мире 11 мая

11 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Праздник желудка, День любви к природе и Праздник просветления.
Праздник желудка.
Праздник желудка — это день, когда люди могут есть все, что захотят, не ограничивая себя ни в чем, даже если еда очень калорийная. Основателем торжества является актер Томас Рой, который посчитал, что хотя бы раз в году можно позволить себе есть все, что хочется, и не переживать о лишних килограммах.
День любви к природе.
День любви к природе отмечается в России. Он был учрежден силами энтузиастов с целью напомнить людям о важности природы и необходимости беречь и любить ее. Экологические организации и движения организуют в эту дату благотворительные акции, направленные на сохранение природы. Многие в этот день отправляются в близлежащий лес, чтобы очистить его от мусора.
Праздник просветления.
Праздник просветления или Висакха Буча отмечается в Таиланде, чтобы почтить основателя буддизма Будду Шакьямуни. В эту дату жители страны одеваются в белые одежды и проводят большую часть дня в храмах, возлагая к изображениям Будды цветы, свечи и ароматные палочки, а также медитируют, чтобы очистить свою душу.