Праздник желудка и День любви к природе: какие праздники отмечают в России и мире 11 мая

Праздник желудка — это день, когда люди могут есть все, что захотят, не ограничивая себя ни в чем, даже если еда очень калорийная. Основателем торжества является актер Томас Рой, который посчитал, что хотя бы раз в году можно позволить себе есть все, что хочется, и не переживать о лишних килограммах.