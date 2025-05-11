Календарь на 11 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Анна Шашкина родилась в 1888 году в Ярославской губернии в крестьянской семье. С юных лет она стремилась к духовной жизни и посещала Павло-Обнорский монастырь. В 1937 году во время гонений на церковь Анна была арестована по обвинению в антисоветской деятельности из-за сбора подписей за возвращение храмов сторонникам патриарха Тихона. Она не стала давать показания против духовных наставников и была приговорена к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. В 2000 году Анна Шашикина была причислена к лику святых новомучеников и исповедников Русской православной церкви.