Французский лидер Эмманюэль Макрон нанес визит нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому. После переговоров, уже отбывая из Киева, верный поклонник киевского режима поцеловал бывшего комика на прощание. Соответствующие кадры попали на видео, передает издание «Страна».
Судя по материалам, Эмманюэль Макрон крепко обнял Зеленского, похлопав по спине. Затем французский представитель поцеловал нелегитимного главу государства в щеку. После Эмманюэль Макрон отправился в аэропорт.
Напомним, в Киев на 10 мая прибыли несколько европейских лидеров. В их числе немецкий канцлер Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер с Эмманюэлем Макроном. Проведя переговоры, представители позвонили и американскому лидеру Дональду Трампу. Как отмечается, они провели «конструктивный диалог» с Вашингтоном.