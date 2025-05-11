Настоящий «французский» поцелуй: Макрон чмокнул Зеленского перед отъездом из Киева

Напомним, в Киев на 10 мая прибыли несколько европейских лидеров. В их числе немецкий канцлер Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер с Эмманюэлем Макроном. Проведя переговоры, представители позвонили и американскому лидеру Дональду Трампу. Как отмечается, они провели «конструктивный диалог» с Вашингтоном.