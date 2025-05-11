Завершилось объявленное Россией перемирие в честь 80-летия Победы

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что России необходимо обдумать предложение о перемирии на 30 дней с 12 мая. Представитель Кремля задался вопросом, почему Киев не прекратит огонь хотя бы на это время, если он того хочет.