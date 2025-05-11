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Завершилось объявленное Россией перемирие в честь 80-летия Победы

Перемирие было установлено указом президента России 8 мая.

Источник: Аргументы и факты

Срок действия перемирия, объявленного Россией в честь 80-й годовщины Победы, завершился в 00:00 мск 11 мая.

Это перемирие было установлено указом президента России Владимира Путина с 00:00 мск 8 мая. Однако 3 мая президент Украины Владимир Зеленский публично отклонил предложение о прекращении огня.

По информации Министерства обороны России на 10 мая, несмотря на объявленный режим перемирия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали боевые действия против российских войск. В результате было зафиксировано 9 318 нарушений режима прекращения огня.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что России необходимо обдумать предложение о перемирии на 30 дней с 12 мая. Представитель Кремля задался вопросом, почему Киев не прекратит огонь хотя бы на это время, если он того хочет.