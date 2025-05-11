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Mash: Хакеры из Killnet лишили ВСУ возможности видеть российские беспилотники

Украинские войска лишились возможности видеть беспилотники ВС РФ после того, как хакерская группировка Killnet совершила успешную кибератаку. Об этом сообщил в субботу, 10 мая, Telegram-канал Mash, ссылаясь на самих хакеров.

Украинские войска лишились возможности видеть беспилотники ВС РФ после того, как хакерская группировка Killnet совершила успешную кибератаку. Об этом сообщил в субботу, 10 мая, Telegram-канал Mash, ссылаясь на самих хакеров.

По его данным, участники группировки обнаружили и передали российской армии геолокации станций западной системы слежения Airfaince от Сумской до Одесской области. После этого бойцы ВС РФ их уничтожили.

Уточняется, что у военных ВСУ при попытке подключиться к системе появляется «ошибка 404».

— Через нее украинцы получали все, вплоть до геолокации и видео с наших дронов. Теперь — ничего, — говорится в публикации.

В феврале 2023 года хакеры из группировки Killnet утверждали, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в ФРГ.

В ноябре 2022 года украинский хакер, известный под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР, заявил, что планы командования Вооруженных сил Украины раскрыты и переданы «куда следует».