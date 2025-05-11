«Восстановлено движение трамваев в районе Варшавского шоссе», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трамваи шести маршрутов задерживаются в районе Варшавского и Загородного шоссе по техническим причинам.
Движение трамваев в районе Варшавского шоссе восстановлено, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Восстановлено движение трамваев в районе Варшавского шоссе», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трамваи шести маршрутов задерживаются в районе Варшавского и Загородного шоссе по техническим причинам.