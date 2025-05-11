Детские мечты, загаданные на «Елке желаний», продолжают сбываться: Белоусов пригласил ростовчан на Парад

На Новый год в России прошла акция «Елка желаний». В рамках мероприятия дети из разных уголков страны смогли заявить о своей мечте. Одну из них 9 мая исполнил министр обороны России Андрей Белоусов. Он пригласил ростовчан Егора и Викторию Стролькиных на парад Победы в Москву, рассказали в Минобороны РФ.
Мама Анастасия Стролькина, тем временем, выразила благодарность ветеранам и пожелала Героям крепкого здоровья и долголетия. Она подчеркнула, что семья из Ростовской области была рада увидеть Парад воочию. Это совсем другое, нежели по телевидению, уточнила Анастасия Стролькина.
«Самым значимым событием программы стало посещение военного парада на Красной площади, который семья Стролькиных впервые наблюдала с трибуны совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции и иностранными гостями мероприятия», — отметили в Минобороны России.
На параде Победы маршировали, в том числе, военные из Китая, Вьетнама, Лаоса и Монголии. В мероприятии приняли участие и мировые лидеры, например, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, сербский лидер Александр Вучич и другие.