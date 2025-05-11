Детские мечты, загаданные на «Елке желаний», продолжают сбываться: Белоусов пригласил ростовчан на Парад

На Новый год в России прошла акция «Елка желаний». В рамках мероприятия дети из разных уголков страны смогли заявить о своей мечте. Одну из них 9 мая исполнил министр обороны России Андрей Белоусов. Он пригласил ростовчан Егора и Викторию Стролькиных на парад Победы в Москву, рассказали в Минобороны РФ.