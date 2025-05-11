Из-за находки ученых на Алтае начался пересмотр старой теории эволюции

Ученые из Соединенных Штатов и КНР нашли останки ранее неизвестного вида древнего человека. Это может стать поводом к переписыванию истории человечества, пишет портал Iflscience.
Исследователи объявили о появлении еще одного вида на территории Алтая и Северного Китая в конце прошлого года. Главной его особенностью стали размеры черепа и объем мозга, которые значительно превосходят параметры других представителей рода. Вид назвали Homo juluensis, в переводе это означает «человек с большой головой».
— Homo juluensis с большой вероятностью относится к денисовцам, что подчеркивает, как мало мы на самом деле знаем о древних гоминидах, живших до нас. Находка может радикально изменить все представления о человеческой эволюции и привести к пересмотру ее отдельных этапов, — сказано в статье.
Археология — это путь к познанию прошлого, который приносит неожиданные открытия, ставящие под сомнение представления о древних цивилизациях. В последние годы ученые сделали несколько находок, подтверждающих уникальность истории Земли и раскрывающих новые факты о далеком прошлом.
Одним из значимых археологических открытий стало обнаружение «Черной дыры» цивилизации майя.