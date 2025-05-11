Из-за находки ученых на Алтае начался пересмотр старой теории эволюции

— Homo juluensis с большой вероятностью относится к денисовцам, что подчеркивает, как мало мы на самом деле знаем о древних гоминидах, живших до нас. Находка может радикально изменить все представления о человеческой эволюции и привести к пересмотру ее отдельных этапов, — сказано в статье.