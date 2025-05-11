Зеленая среда. Гармония камня и мха: японский сад на 6 сотках для средней полосы

Адаптация: Небольшой пруд с кувшинками (или кубышки наши или нимфеи — я научилась их выращивать. А вот лотосы хоть и растут, но не могу заставить их зимовать). Либо сухой ручей с высаженными вдоль него мхами и папоротниками.