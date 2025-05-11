Чиновники в ХМАО запретили мужчине участвовать в автопробеге из-за флага СССР

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел конфликт между местным жителем и администрацией Сургута. Об этом написал портал Ura.ru.
Организаторы автопробега «Бессмертный полк» отказались допустить мужчину к участию в мероприятии из-за флага с надписью «Рожденный в СССР», который был размещен на его машине.
Возмущенный участник разместил видеообращение в городском Telegram-канале. Он рассказал, что чиновники назвали символику Советского Союза «почти террористической».
— Все в СССР родились, как он может быть запрещенным? — заявил местный житель, подчеркнув, что приехал почтить память своего деда-фронтовика.
В мэрии Сургута пояснили, что все участники заранее были ознакомлены с правилами, которые регламентируют допустимую атрибутику, говорится в статье.
— Соблюдение правил нужно для обеспечения безопасности и уважительной атмосферы, — сказали в администрации.
В Калужской области правоохранители установили личности детей, которые осквернили символ воинской славы РФ — флаг с георгиевской лентой. Они и их родители переданы следственным органам для проведения необходимых процессуальных действий.