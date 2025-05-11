Непогода оставила без электричества всю Абхазию: что известно о новом блэкауте

Жители Абхазии 10 мая остались без света. МЧС и оперативные службы до сих пор борются с последствиями блэкаута. Всему виной, как заявили в администрации столичного Сухума, сильный ветер.
Отмечается, что главные шоссе города уже расчищены от поваленных деревьев. Сотрудники МЧС продолжают работу. Стало известно и о повреждениях имущества. Так, по данным властей Сухума, ветер снес крышу одного из многоэтажных домов. В городе поэтапно восстанавливают электроснабжение.
«Все коммунальные и аварийно-спасательные службы столицы мобилизованы для устранения последствий стихии», — сказано в сообщении.
Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл на Парад в Москву. Вечером 10 мая глава Республики посетил Кремль, где встретился для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об итогах пишет KP.RU.