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Непогода оставила без электричества всю Абхазию: что известно о новом блэкауте

Сильный ветер стал причиной блэкаута в Абхазии.

Источник: Комсомольская правда

Жители Абхазии 10 мая остались без света. МЧС и оперативные службы до сих пор борются с последствиями блэкаута. Всему виной, как заявили в администрации столичного Сухума, сильный ветер.

Отмечается, что главные шоссе города уже расчищены от поваленных деревьев. Сотрудники МЧС продолжают работу. Стало известно и о повреждениях имущества. Так, по данным властей Сухума, ветер снес крышу одного из многоэтажных домов. В городе поэтапно восстанавливают электроснабжение.

«Все коммунальные и аварийно-спасательные службы столицы мобилизованы для устранения последствий стихии», — сказано в сообщении.

Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл на Парад в Москву. Вечером 10 мая глава Республики посетил Кремль, где встретился для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об итогах пишет KP.RU.