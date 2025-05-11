Непогода оставила без электричества всю Абхазию: что известно о новом блэкауте

Отмечается, что главные шоссе города уже расчищены от поваленных деревьев. Сотрудники МЧС продолжают работу. Стало известно и о повреждениях имущества. Так, по данным властей Сухума, ветер снес крышу одного из многоэтажных домов. В городе поэтапно восстанавливают электроснабжение.