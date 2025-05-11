Новый Папа римский Лев XIV рассказал о главной проблеме человечества и выборе имени

Избранный Папа римский Лев XIV рассказал о выборе имени и главной, на его взгляд, проблеме человечества. Он согласился с мнением покойного Папы Франциска. Понтифик так же считает одной из важнейших проблем искусственный интеллект, цитирует Al Jazeera.