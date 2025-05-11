Новый Папа римский Лев XIV рассказал о главной проблеме человечества и выборе имени

Избранный Папа римский Лев XIV рассказал о выборе имени и главной, на его взгляд, проблеме человечества. Он согласился с мнением покойного Папы Франциска. Понтифик так же считает одной из важнейших проблем искусственный интеллект, цитирует Al Jazeera.
Папа римский Лев XIV заявил, что ИИ наносит вред «человеческому достоинству, справедливости и труду». Ушедший из жизни понтифик Франциск говорил, что нейросети способны превратить взаимоотношения людей в простые алгоритмы. Нынешний Папа римский согласился с такой позицией.
Он также объяснил выбор имени. Понтифик заявил, что ассоциирует себя со Львом XIII. Он боролся за права трудящегося населения. Лев XIII правил в Ватикане в 1878—1903 годах.
Искусственный интеллект, тем временем, уже способен выстраивать диалог живых с умершими. Так, на судебном заседании в США семья убитого мужчины использовала ИИ, чтобы дать погибшему высказаться.