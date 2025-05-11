NTV: Число погибших в аварии с автобусом в Турции увеличилось до восьми человек

До восьми увеличилось количество погибших в результате столкновения автобуса с грузовиком и легковой машиной в Турции. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил канал NTV.
Трагедия произошла на западе страны, возле города Чанаккале.
— По предварительной информации, в результате столкновения пассажирского автобуса, грузовика и легкового автомобиля в Чанаккале погибли восемь человек, 20 пострадали, — сказано в сообщении.
Губернатор Чанаккале Омер Тораман рассказал, что погибли пятеро пассажиров и водитель автобуса, еще три человека умерли в больнице.
Прокуратура расследует все обстоятельства ДТП.
До этого сообщалось о шести погибших.
5 февраля автобус с пассажирами в Анталье скатился в пропасть на повороте. Внутри находилось 28 человек, среди них были дети. В результате произошедшего многие пострадали. Около 10 пассажиров находились в тяжелом состоянии.