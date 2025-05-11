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NTV: Число погибших в аварии с автобусом в Турции увеличилось до восьми человек

До восьми увеличилось количество погибших в результате столкновения автобуса с грузовиком и легковой машиной в Турции. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил канал NTV.

До восьми увеличилось количество погибших в результате столкновения автобуса с грузовиком и легковой машиной в Турции. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил канал NTV.

Трагедия произошла на западе страны, возле города Чанаккале.

— По предварительной информации, в результате столкновения пассажирского автобуса, грузовика и легкового автомобиля в Чанаккале погибли восемь человек, 20 пострадали, — сказано в сообщении.

Губернатор Чанаккале Омер Тораман рассказал, что погибли пятеро пассажиров и водитель автобуса, еще три человека умерли в больнице.

Прокуратура расследует все обстоятельства ДТП.

До этого сообщалось о шести погибших.

5 февраля автобус с пассажирами в Анталье скатился в пропасть на повороте. Внутри находилось 28 человек, среди них были дети. В результате произошедшего многие пострадали. Около 10 пассажиров находились в тяжелом состоянии.