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В Самарской области днем 11 мая ожидается теплая, но дождливая погода

В Приволжском УГМС рассказали, какая будет погода в Самарской области в течение дня 11 мая.

В Приволжском УГМС рассказали, какая будет погода в Самарской области в течение дня 11 мая.

В воскресенье днём в регионе сохранится переменная облачность. Местами возможны кратковременные осадки в виде небольшого дождя. Ветер северо-западный, умеренный, 7−12 м/с.

Температура воздуха в дневные часы составит от +12 до +17 °C. Несмотря на потепление, погода останется неустойчивой, поэтому жителям рекомендуется захватить с собой зонт при выходе из дома.

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