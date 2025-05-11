Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 11 мая, начал выступление перед журналистами в Малахитовой гостиной Кремля. — Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом, — сказал президент в начале выступления. Также российский лидер поблагодарил зарубежных партнеров, принявших участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что заявления Владимира Путина на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм». В комментарии журналисту Александру Юнашеву он заявил, что Россия «не собирается ничего взрывать». РФ обдумает поступившее предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом 10 мая сообщил Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин несколько дней назад уже объявлял перемирие на три дня в честь 80-летнего юбилея Победы. 9 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в эти выходные может быть достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной на 30 дней. Песков в ответ на это призвал главу немецкого правительства уточнить, что тот имел в виду.