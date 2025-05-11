WSJ: Трамп заявил, что конфликт на Украине не дает ему спать по ночам

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед главными спонсорами-республиканцами в собственном клубе во Флориде. Он ответил на вопросы, касаемые украинского конфликта. По его заявлению, киевский кризис не дает ему спать по ночам, транслирует The Wall Street Journal.
Дональд Трамп признал, что разочарован. Он планировал урегулировать конфликт на Украине гораздо быстрее. Однако всё оказалось не так просто, как ожидал хозяин Белого дома.
Американский лидер ответил также на вопрос по конфликту Израиля и Палестины. Ситуация оказалась аналогичной. Дональд Трамп сообщил, что процесс разрешения конфликта в секторе Газа так же оказался куда сложнее, чем предполагалось.
Урегулирование кризисов усложняется и заявлениями с Запада. Так, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против американской позиции по выборам на Украине. Дональд Трамп ранее указал на их необходимость.