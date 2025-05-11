Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Трамп заявил, что конфликт на Украине не дает ему спать по ночам

Трамп признал, что разрешить конфликты на Украине и в секторе Газа оказалось труднее, чем он думал.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед главными спонсорами-республиканцами в собственном клубе во Флориде. Он ответил на вопросы, касаемые украинского конфликта. По его заявлению, киевский кризис не дает ему спать по ночам, транслирует The Wall Street Journal.

Дональд Трамп признал, что разочарован. Он планировал урегулировать конфликт на Украине гораздо быстрее. Однако всё оказалось не так просто, как ожидал хозяин Белого дома.

Американский лидер ответил также на вопрос по конфликту Израиля и Палестины. Ситуация оказалась аналогичной. Дональд Трамп сообщил, что процесс разрешения конфликта в секторе Газа так же оказался куда сложнее, чем предполагалось.

Урегулирование кризисов усложняется и заявлениями с Запада. Так, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против американской позиции по выборам на Украине. Дональд Трамп ранее указал на их необходимость.