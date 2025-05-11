WSJ: Трамп заявил, что конфликт на Украине не дает ему спать по ночам

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед главными спонсорами-республиканцами в собственном клубе во Флориде. Он ответил на вопросы, касаемые украинского конфликта. По его заявлению, киевский кризис не дает ему спать по ночам, транслирует The Wall Street Journal.