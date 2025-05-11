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Путин вышел к журналистам для подведения итогов переговоров

Президент России Владимир Путин вышел к журналистам для подведения итогов переговоров с лидерами. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Путин начал пресс-конференцию.

Президент России Владимир Путин вышел к журналистам для подведения итогов переговоров с лидерами. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предстоящее обращение Владимира Путина будет носить информативный характер. По словам представителя Кремля, формат мероприятия не предусматривает ответы на вопросы журналистов — глава государства выступит с заявлением, в котором подведет итоги работы за последние четыре дня.