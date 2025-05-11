Путин вышел к журналистам для подведения итогов переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предстоящее обращение Владимира Путина будет носить информативный характер. По словам представителя Кремля, формат мероприятия не предусматривает ответы на вопросы журналистов — глава государства выступит с заявлением, в котором подведет итоги работы за последние четыре дня.