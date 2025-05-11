Путин поблагодарил военачальников КНДР за участие в освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин лично поблагодарил военачальников из КНДР и бойцов подразделений спецназа, принимавших участие в освобождении Курской области. Об этом глава государства в воскресенье, 11 мая, сообщил в ходе выступления перед журналистами в Малахитовой гостиной Кремля.
Путин отметил, что северокорейские военные действовали в Курской области в высшей степени профессионально, а также продемонстрировали хорошую выучку и подготовку.
— Воины КНДР профессионально, добросовестно, с мужеством и героизмом помогали освобождать Курскую область, — подчеркнул глава государства.
Выступление перед журналистами было запланировано по итогам последних четырех рабочих дней президента. Во время них Путин встретился с рядом лидеров зарубежных государств, в том числе на параде, посвященном 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В начале выступления перед журналистами Путин сказал, что Россия чтит всех внесших вклад в общую победу над нацизмом. Глава государства также поблагодарил представителей зарубежных стран, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве, несмотря на чинимые им препятствия со стороны других стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что заявления Путина на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм». В комментарии журналисту Александру Юнашеву он заявил, что Россия «не собирается ничего взрывать».
9 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в эти выходные может быть достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной на 30 дней. Песков в ответ на это призвал главу немецкого правительства уточнить, что тот имел в виду.