Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они раз за разом саботировались украинской стороной. Об этом в воскресенье, 11 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления перед журналистами в Малахитовой гостиной Кремля.
Глава государства отметил, что Киев порядка 120 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Кроме того, на период празднования Дня Победы Россия объявила перемирие в третий раз, однако украинские власти не откликнулись на предложение о прекращении огня.
Что касается перемирия, объявленного на Пасху, то вооруженные силы Украины нарушили его пять тысяч раз.
— Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня. Однако они, эти инициативы, раз за разом саботировались украинской стороной, — сообщил Путин.
Глава государства также рассказал, что за три дня объявленного прекращения огня в честь 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне Киев предпринял пять целенаправленных попыток напасть на государственную границу России в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. В результате попыток нападения Украина понесла существенные потери.
В начале выступления перед журналистами Путин сказал, что Россия чтит всех внесших вклад в общую победу над нацизмом. Глава государства также поблагодарил представителей зарубежных стран, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве, несмотря на чинимые им препятствия со стороны других стран.
Путин подчеркнул, что лидеры государств столкнулись с массированным давлением. Россия ценит их политическое мужество и нравственную позицию.