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Путин: Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев в течение действия 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре нарушил его порядка 130 раз. Трансляция выступления идет на телеканале «Россия-24».

Срочная новость.

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев в течение действия 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре нарушил его порядка 130 раз. Трансляция выступления идет на телеканале «Россия-24».