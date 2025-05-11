Путин: Киев 130 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам

Срочная новость.
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев в течение действия 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре нарушил его порядка 130 раз. Трансляция выступления идет на телеканале «Россия-24».
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев в течение действия 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре нарушил его порядка 130 раз. Трансляция выступления идет на телеканале «Россия-24».
Срочная новость.
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев в течение действия 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре нарушил его порядка 130 раз. Трансляция выступления идет на телеканале «Россия-24».