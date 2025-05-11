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Киев за три дня прекращения огня предпринял пять попыток нападения на границы РФ

За три дня объявленного прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток Киева нападения на государственную границу России в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил президент России Владимир Путин.

За три дня объявленного прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток Киева нападения на государственную границу России в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Украина не только отклонила предложение о прекращении огня, но и пыталась запугивать лидеров государств, собравшихся на торжества в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве.

— Кроме того, на других направлениях было предпринято еще 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области отбиты, — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что, по мнению отечественных военных специалистов, эти попытки не имели никакого военного значения и проводились только по политическим соображениям. В результате этого украинская сторона понесла очень большие потери.

Выступление Путина перед журналистами было запланировано по итогам последних четырех рабочих дней президента. В их ходе глава государства встретился с рядом лидеров зарубежных стран, в том числе на параде, посвященном 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В начале выступления перед журналистами Путин сказал, что Россия чтит всех внесших вклад в общую победу над нацизмом. Глава государства также поблагодарил представителей зарубежных стран, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве, несмотря на чинимые им препятствия со стороны других стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что заявления Путина на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм». В комментарии журналисту Александру Юнашеву он заявил, что Россия «не собирается ничего взрывать».