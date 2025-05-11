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РФ не исключила возможность прекращения огня в ходе переговоров с Киевом

В ходе переговоров России и Украины не исключена возможность выхода на прекращение огня. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В ходе переговоров России и Украины не исключена возможность выхода на прекращение огня. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства выступил перед журналистами по итогам последних его нескольких рабочих дней. В их ходе президент встретился с рядом лидеров зарубежных стран, в том числе на параде, посвященном 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

— Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, — обратил внимание Путин.

Глава государства предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, которые были прекращены со стороны Киева в конце 2022 года. Россия готова пойти на этот шаг без каких-либо предварительных условий. При этом, отмечает Путин, Москва настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл которых заключается в устранении изначальных причин конфликта.

Путин также сообщил, что за три дня объявленного прекращения огня в честь 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне Киев предпринял пять целенаправленных попыток напасть на государственную границу России в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. В результате попыток нападения Украина понесла существенные потери.

В начале выступления перед журналистами Путин сказал, что Россия чтит всех внесших вклад в общую победу над нацизмом. Глава государства также поблагодарил представителей зарубежных стран, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве, несмотря на чинимые им препятствия со стороны других стран.