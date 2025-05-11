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Заявление Путина по итогам мероприятий в честь Победы длилось 19 минут

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по итогам мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Продолжительность его обращения составила 19 минут.

Заявление Путина по итогам мероприятий в честь 80-летия Победы длилось 19 минут.

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по итогам мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Продолжительность его обращения составила 19 минут.

«Заявление Путина по итогам мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжалось 19 минут. Президент провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций на полях празднования 80-й годовщины Победы», — подсчитал корреспондент РИА Новости.

Ранее стало известно, что в рамках пресс-конференции Путин не будет отвечать на вопросы СМИ. Президент выступит с содержательным заявлением, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.