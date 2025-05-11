Заявление Путина по итогам мероприятий в честь Победы длилось 19 минут

«Заявление Путина по итогам мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжалось 19 минут. Президент провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций на полях празднования 80-й годовщины Победы», — подсчитал корреспондент РИА Новости.