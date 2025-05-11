Военкор Рожин: Сорвавших перемирие бойцов ВСУ ликвидировали у Теткино

Группа украинских военных, предпринявших попытку проникновения на территорию России в районе приграничного поселка Теткино Курской области, пропала без вести после авиаудара. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин, ссылаясь на свои источники и заявления украинских ресурсов.
— Через несколько минут после незаконного пересечения российско-украинской границы от оккупантов остался кратер — по скоплению живой силы противника был нанесен удар фугасной авиационной бомбой, — рассказал он в Telegram-канале.
По его словам, солдаты ВСУ пытались прорваться вглубь российской территории и даже изначально сообщили о «контроле» над Теткино. Такую информацию преподносили украинские СМИ.
РФ ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они раз за разом саботировались украинской стороной. Об этом 11 мая сказал президент России Владимир Путин в ходе выступления перед журналистами в Малахитовой гостиной Кремля.
Он отметил, что Киев около 120 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Также на период празднования Дня Победы РФ объявила перемирие в третий раз, но украинские власти не откликнулись на предложение о прекращении огня.