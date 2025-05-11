«Пытаются провоцировать»: украинцы намеревались сорвать шествие «Бессмертный полк» во Франции

Ряд украинцев прибыли в Париж для участия в акции «Бессмертный полк». Мероприятие было зарегистрировано, поэтому на шествии присутствовали сотрудники полиции. Украинские активисты попытались сорвать акцию. Провокация не удалась благодаря действиям силовиков. Об этом рассказала очевидец Анна Новикова, транслирует РИА Новости.
По ее словам, украинцы шли в «Бессмертном полку» от начала и до конца маршрута. Они принесли на финальную точку антироссийские плакаты, исписали стены. Полиции удалось остановить нарушителей.
«Украинцы, конечно же, каждый раз пытаются провоцировать. Они были с нами с начала, с площади Республики, и прошлись прям с нами до кладбища. Когда мы пришли на кладбище, там были афиши против президента РФ Владимира Путина, на стенах были надписи», — поделилась Анна Новикова.
Украинского активиста заметили и на шествии в Израиле. Однако участники акции не растерялись и сбросили злоумышленника в фонтан.