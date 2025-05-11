«Пытаются провоцировать»: украинцы намеревались сорвать шествие «Бессмертный полк» во Франции

«Украинцы, конечно же, каждый раз пытаются провоцировать. Они были с нами с начала, с площади Республики, и прошлись прям с нами до кладбища. Когда мы пришли на кладбище, там были афиши против президента РФ Владимира Путина, на стенах были надписи», — поделилась Анна Новикова.