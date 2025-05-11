Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег

Анализируя различные варианты денежных переводов, можно сделать обоснованный вывод о том, что наибольший риск с точки зрения совершения противоправных действий связан с транзакциями, осуществляемыми без открытия банковского счета или при упрощенной идентификации участников. Данные операции затрудняют установление реальных отправителей и получателей средств. В связи с этим на федеральном уровне был установлен лимит на переводы в размере 100 тысяч рублей, объяснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает RT.