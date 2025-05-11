Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег

С 30 мая россияне смогут переводить не более 100 тысяч рублей.
С 30 мая 2025 года в России вводится ограничение на сумму переводов при упрощенной идентификации без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Об этом сообщила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — рассказала эксперт агентству «Прайм».
Мария Ермилова также пояснила, что ранее максимальный предел перевода при упрощенной идентификации без открытия счета не был нигде зафиксирован, что не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Новое ограничение позволит устранить этот пробел и привести национальное законодательство в соответствие с требованиями международных организаций.
На сегодняшний день Система быстрых платежей (СБП) является наиболее востребованным инструментом для осуществления переводов между физическими лицами. Как правило, за проведение таких операций комиссия не взимается, за исключением переводов на крупные суммы, где размер комиссии не превышает 0,5%.
Анализируя различные варианты денежных переводов, можно сделать обоснованный вывод о том, что наибольший риск с точки зрения совершения противоправных действий связан с транзакциями, осуществляемыми без открытия банковского счета или при упрощенной идентификации участников. Данные операции затрудняют установление реальных отправителей и получателей средств. В связи с этим на федеральном уровне был установлен лимит на переводы в размере 100 тысяч рублей, объяснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает RT.