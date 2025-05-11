Путин назвал приехавших на 9 Мая глав государств лидерами по характеру

Он также отметил, что попытки оказать влияние на зарубежных гостей исходили от тех, кто «встает по стойке смирно, и отдает честь, и аплодирует бывшим солдатам СС, и возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером». По словам российского лидера, подобные действия являются «покушением с явно негодными средствами», а их инициаторы «не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают».