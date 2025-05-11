Дождь и град: какой будет погода в Казахстане 11 мая

Мангистауская область — ночью +15+20 градусов, без осадков, на западе области туман, ветер юго-восточный, скорость ветра 9−14, днем на юге, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +32+37, на западе области +22+27 градусов, без осадков, на юге, в центре области пыльная буря.