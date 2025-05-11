Дождь и град: какой будет погода в Казахстане 11 мая

Астана — ночью +10+12 градусов, переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер северо-восточный, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Днем +18+20 градусов, переменная облачность, временами дождь, гроза, град.
Алматы — ночью +14+16 градусов, переменная облачность, утром дождь, гроза. Ветер западный, скорость ветра 3−8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Днем +22+24 градуса, переменная облачность, временами дождь, гроза.
Шымкент — ночью +15+17 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, скорость ветра 5−10 метров в секунду. Днем +30+32 градуса, переменная облачность, без осадков.
Акмолинская область — ночью +7+12 градусов, на севере, юге, востоке области дождь, гроза, ветер северо-восточный, скорость ветра 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +16+21 градус, на востоке области дождь, гроза, град.
Область Абай — ночью +10+15 градусов, на севере, юге, в центре области дождь, гроза, ветер юго-западный, скорость ветра 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 25 метров в секунду. Днем +20+25, на юге области +28 градусов, дождь, гроза, на севере области сильный дождь, град.
Алматинская область — ночью +13+18, в горных районах области +5+10 градусов, в горных районах области небольшой дождь, гроза, ветер западный, скорость ветра 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +22+27, в горных районах области +12+17 градусов, на западе, юге, в горных районах области дождь, гроза.
Актюбинская область — ночью +8+13, на юге области +16 градусов, без осадков, ветер юго-восточный, скорость ветра 9−14, днем на юге, западе области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +23+28, на юге области +32 градуса, на севере области дождь, гроза.
Атырауская область — ночью +12 +17 градусов, без осадков, ветер юго-западный, скорость ветра 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +24 +29 градусов, на западе области дождь, гроза, возможен град.
Восточно-Казахстанская область — ночью +10+15, на востоке области +7 градусов, дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, ветер юго-западный, скорость ветра 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 25 метров в секунду. Днем +20+25, на востоке области +15 градусов, дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град.
Жамбылская область — ночью +14+19, в горных районах области +10 градусов, в горных районах области дождь, гроза, ветер юго-западный, скорость ветра 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Днем +26+31, в горных районах области +23 градуса, на востоке юге, в горных районах области дождь, гроза, град.
Область Жетісу — ночью +10+15, в горных районах области +0,+5 градусов, в горных районах области дождь, ветер северо-западный, скорость ветра 9−14, на востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 метров в секунду. Днем +23+28, в горных районах области +19 градусов, дождь, в горных районах временами сильный дождь, гроза, град.
Западно-Казахстанская область — ночью +10+15 градусов, дождь, гроза, ветер северо-западный, скорость ветра 9−14, ночью на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +17+22 градуса, дождь, гроза, град.
Карагандинская область — ночью +10+15, на юге области +18 градусов, на севере, востоке области небольшой дождь, ветер юго-западный, скорость ветра 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +18+23, на юге области +27 градусов, на севере, востоке области дождь, гроза, град.
Кызылординская область — ночью +14+19 градусов, без осадков, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Днем +31+36 градусов, без осадков.
Мангистауская область — ночью +15+20 градусов, без осадков, на западе области туман, ветер юго-восточный, скорость ветра 9−14, днем на юге, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +32+37, на западе области +22+27 градусов, без осадков, на юге, в центре области пыльная буря.
Павлодарская область — ночью +8+13 градусов, дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, ветер северо-восточный, скорость ветра 9−14, на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +15+20, на юго-востоке области +23 градуса, дождь, гроза, на севере области град.
Северо-Казахстанская область — ночью +7+12 градусов, ночью на севере, юге, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман, ветер северо-восточный, скорость ветра 9−14, ночью на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Днем +13+18, на юге области +22 градуса, без осадков.
Туркестанская область — ночью +15+20, в горных районах области +12 градусов, без осадков, ветер северо-западный, скорость ветра 8−13 метров в секунду. Днем +29+34, в горных районах области +25 градусов, без осадков.
Область Ұлытау — ночью +10+15 градусов, без осадков, ветер юго-западный, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Днем +24+29, на востоке области +21 градус, без осадков.