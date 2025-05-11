Челябинцам озвучили принципы поддержания хорошего самочувствия

Во-первых, необходима регулярная физическая активность. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, ходьба продолжительностью 20−30 минут и занятия спортом способствуют улучшению настроения и общего состояния организма. При сидячей работе важно каждые 60 минут делать пятиминутные перерывы: выполнять упражнения на растяжку, ходить по коридору или подниматься по лестнице. Также рекомендуется давать отдых глазам от экранов и практиковать гимнастику для снятия зрительного напряжения.