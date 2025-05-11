Челябинцам озвучили принципы поддержания хорошего самочувствия

Во-первых, необходима регулярная физическая активность. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, ходьба продолжительностью 20−30 минут и занятия спортом способствуют улучшению настроения и общего состояния организма. При сидячей работе важно каждые 60 минут делать пятиминутные перерывы: выполнять упражнения на растяжку, ходить по коридору или подниматься по лестнице. Также рекомендуется давать отдых глазам от экранов и практиковать гимнастику для снятия зрительного напряжения.
Во-вторых, следует придерживаться сбалансированного питания. Необходимо соблюдать режим приема пищи, включая обязательные завтрак и обед. Следует минимизировать употребление фастфуда, жареных, острых и чрезмерно соленых продуктов. Важную роль играет поддержание водного баланса — ежедневное употребление достаточного количества воды.
Наконец, нужно отказаться от вредных привычек. Прекращение курения приводит к постепенной нормализации сна и улучшению состояния кожи.
Комплексный подход укрепляет как физическое, так и эмоциональное здоровье. Заведующая физиотерапевтическим отделением Клиники ЮУГМУ, врач высшей категории Марина Иваничкина отмечает важность прогулок на свежем воздухе, здорового питания, наличия хобби и позитивного восприятия повседневной жизни.