Депутат Немкин: за передачу аккаунта в мессенджере можно получить срок

«Пользователи массово “сдают” свои аккаунты в социальных сетях за деньги. Чаще всего речь идет о Telegram, VK, WhatsApp и других платформах с широким охватом. За “аренду” аккаунта предлагают от нескольких тысяч рублей в неделю. На деле пользователь становится участником серых или даже откровенно преступных схем, что грозит лишением свободы на срок до десяти лет по статье 159 Уголовного кодекса РФ “Мошенничество”», — рассказал депутат, передает РИА Новости.