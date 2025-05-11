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Депутат Немкин: за передачу аккаунта в мессенджере можно получить срок

Передача аккаунта в мессенджере третьим лицам может обернуться уголовной ответственностью для пользователей, если их аккаунты будут использованы в преступных схемах. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Немкин.

Депутат Немкин заявил, что сдача аккаунта в аренду может обернуться тюрьмой.

Передача аккаунта в мессенджере третьим лицам может обернуться уголовной ответственностью для пользователей, если их аккаунты будут использованы в преступных схемах. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Немкин.

«Пользователи массово “сдают” свои аккаунты в социальных сетях за деньги. Чаще всего речь идет о Telegram, VK, WhatsApp и других платформах с широким охватом. За “аренду” аккаунта предлагают от нескольких тысяч рублей в неделю. На деле пользователь становится участником серых или даже откровенно преступных схем, что грозит лишением свободы на срок до десяти лет по статье 159 Уголовного кодекса РФ “Мошенничество”», — рассказал депутат, передает РИА Новости.

Депутат пояснил, что такие аккаунты часто используются для обмана: через них распространяются фишинговые ссылки или продвигаются нелегальные сервисы. Владельцы аккаунтов, сдающие их в аренду, автоматически становятся соучастниками преступлений.

Ранее Артем Немкин предупреждал о новых схемах мошенничества, связанных с оформлением «виртуальных карт» через Telegram. Злоумышленники под видом предоставления доступа к зарубежным сервисам получают личные данные россиян и похищают их средства.