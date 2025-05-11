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Можно ли работать в компании и подрабатывать как самозанятый: эксперт дала ответ

Финансовый эксперт Филатова: Сотрудник может работать в штате и быть самозанятым.

Источник: Комсомольская правда

Самозанятость — удобный налоговый режим для ведения своего дела. Но не все знают, как это правильно оформить. Можно ли официально работать в компании и при этом оставаться самозанятым? Оказалось, что это вполне реально. Об этом рассказала KP.RU сертифицированный финансовый консультант Инна Филатова.

— Самозанятый может быть сотрудником в штате компании и одновременно подрабатывать, например, как репетитор, коуч или приглашенный эксперт. Самому самозанятому удобно находится в правовом поле: работать официально с отпусками, больничными, уплатой НДФЛ и его возвращением путем налогового вычета и все подработки проводить по закону, — пояснила эксперт.

Главное правило — ваш работодатель не может быть вашим клиентом как у самозанятого. По словам эксперта, это требование ввели специально, чтобы компании намеренно не переводили сотрудников на самозанятость.

Если вы собираетесь сотрудничать с крупными заказчиками, которым важно оплачивать услуги через расчетный счет, планируете нанимать сотрудников, работать с товарами или услугами, которые самозанятым запрещены, а также ожидаете, что доход за год превысит 2,4 миллиона рублей — тогда лучше оформить статус индивидуального предпринимателя.