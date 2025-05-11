Можно ли работать в компании и подрабатывать как самозанятый: эксперт дала ответ

Самозанятость — удобный налоговый режим для ведения своего дела. Но не все знают, как это правильно оформить. Можно ли официально работать в компании и при этом оставаться самозанятым? Оказалось, что это вполне реально. Об этом рассказала KP.RU сертифицированный финансовый консультант Инна Филатова.