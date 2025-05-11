Российские туристы после отмены рейсов вернулись домой из Антальи

Причины отмены рейсов была связана с угрозой атак украинских БПЛА. Из-за чего авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов из Внуково в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул, а Pegasus Airlines — четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Коллапс с аэропортами затронул 350 рейс и 60 тысяч людей.