Без горячей воды останется часть хабаровчан уже со следующей недели

Гидравлические испытания тепловых сетей стартуют в Хабаровске с началом следующей недели. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», с 12 по 16 мая пройдут испытания на прочность и плотность на Хабаровской ТЭЦ-1, а с 17 по 23 мая здесь остановят теплофикацию для проведения плановых работ.