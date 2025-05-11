Без горячей воды останется часть хабаровчан уже со следующей недели

Гидравлические испытания тепловых сетей стартуют в Хабаровске с началом следующей недели. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», с 12 по 16 мая пройдут испытания на прочность и плотность на Хабаровской ТЭЦ-1, а с 17 по 23 мая здесь остановят теплофикацию для проведения плановых работ.
Подачу горячей воды ограничат во всем Индустриальном районе.
В Центральном районе: Гамарника (нечетная сторона) — Пушкина (до ул. Карла Маркса) — Мухина (от Пушкина до ул. Постышева).
В Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького.
В Хабаровском районе — в населённых пунктах Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.
Напомним, следующие отключения воды запланированы в зоне Хабаровской ТЭЦ-2 — с 19 по 23 мая. В зоне Хабаровской ТЭЦ-3 с 26 по 30 мая проведут испытания, а с 31 мая по 19 июня теплоэлектроцентраль будет остановлена на ремонт.
Специалисты подчеркивают, что проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию.