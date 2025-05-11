До +25 градусов ожидается в Иркутске 11 мая

— По области ожидается переменная облачность, кратковременные, местами ливневые дожди. В Катангском и северо-восточных районах местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 6−11 м/с. Местами порывы могут достигать до 16−21 м/с. Температура +20,+25 градусов, при облачной погоде +13,+18, в северных районах +11,+16 — говорится в сообщении.