До +25 градусов ожидается в Иркутске 11 мая

До +23, +25 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 11 мая. Синоптики прогнозируют переменную облачность, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Вечером порывы могут достигать до 14 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.
— По области ожидается переменная облачность, кратковременные, местами ливневые дожди. В Катангском и северо-восточных районах местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 6−11 м/с. Местами порывы могут достигать до 16−21 м/с. Температура +20,+25 градусов, при облачной погоде +13,+18, в северных районах +11,+16 — говорится в сообщении.
На Байкале синоптики прогнозируют переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с. Местами порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура +15,+20, местами +8,+13 градусов.