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Во время пожара в Пермском округе пострадал человек

Горел частный жилой дом в поселке Мулянка.

Источник: Без источника

Днем 9 мая жителей Перми и Пермского округа напугал столб плотного белого дыма. Очевидцы публиковали в социальных сетях фотографии, на которых было видно, как клубы дыма поднимаются высоко в небо. Информацию прокомментировали в краевом управлении МЧС.

Как оказалось, горел частный жилой дом в поселке Мулянка Пермского округа. Огонь охватил около десяти квадратных метров. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения.

В результате пожара погибших нет. Пострадал один человек. В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.