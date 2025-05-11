Во время пожара в Пермском округе пострадал человек

Днем 9 мая жителей Перми и Пермского округа напугал столб плотного белого дыма. Очевидцы публиковали в социальных сетях фотографии, на которых было видно, как клубы дыма поднимаются высоко в небо. Информацию прокомментировали в краевом управлении МЧС.