Авиакомпании РФ летают в Индию в обход закрытого воздушного пространства

Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Дели и на Гоа, обходя временно закрытое воздушное пространство Индии, сообщает пресс-служба Росавиации. Транзитные рейсы также осуществляются с учетом закрытия этого пространства.
В сообщении уточняется, что отечественные авиаперевозчики успешно летают в указанные направления, избегая закрытых зон. Транзитные рейсы также выполняются в обход закрытого воздушного пространства.
Агентство отметило, что в случае изменения ситуации информация о возможных корректировках использования воздушного пространства Индии будет оперативно доведена до российских авиакомпаний. Росавиация поддерживает связь с авиационными властями Индии и контролирует ситуацию. В то же время российские перевозчики не осуществляют рейсы в Пакистан.
Ранее сообщалось, что туроператоры не получали от граждан России запросы на досрочное завершение отпуска в Индии.