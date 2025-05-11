Авиакомпании РФ летают в Индию в обход закрытого воздушного пространства

Агентство отметило, что в случае изменения ситуации информация о возможных корректировках использования воздушного пространства Индии будет оперативно доведена до российских авиакомпаний. Росавиация поддерживает связь с авиационными властями Индии и контролирует ситуацию. В то же время российские перевозчики не осуществляют рейсы в Пакистан.