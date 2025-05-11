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Авиакомпании РФ летают в Индию в обход закрытого воздушного пространства

В то же время российские перевозчики не осуществляют рейсы в Пакистан.

Источник: Аргументы и факты

Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Дели и на Гоа, обходя временно закрытое воздушное пространство Индии, сообщает пресс-служба Росавиации. Транзитные рейсы также осуществляются с учетом закрытия этого пространства.

В сообщении уточняется, что отечественные авиаперевозчики успешно летают в указанные направления, избегая закрытых зон. Транзитные рейсы также выполняются в обход закрытого воздушного пространства.

Агентство отметило, что в случае изменения ситуации информация о возможных корректировках использования воздушного пространства Индии будет оперативно доведена до российских авиакомпаний. Росавиация поддерживает связь с авиационными властями Индии и контролирует ситуацию. В то же время российские перевозчики не осуществляют рейсы в Пакистан.

Ранее сообщалось, что туроператоры не получали от граждан России запросы на досрочное завершение отпуска в Индии.